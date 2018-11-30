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Mersin'de mezarlığı su bastı

Mersin'de, sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağmur, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

İHA | 30.11.2018 - 13:44..
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Doğu Akdeniz'de dün geceden bu yana etkili olan kötü hava şartları, bu sabahtan itibaren Mersin'de sağanak yağışa dönüştü. Sabaha karşı gök gürültülü ve ara ara kuvvetli sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç trafiğinde de aksamalar yaşandı.

Mersin'de mezarlığı su bastı

Yağmur özellikle kentin uzak ilçelerinde etkili olurken, şehir mezarlığının bir bölümünü de su bastı. Mezarlar suların altında kalırken, belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda suların büyük bölümü çekildi.

Mersin'de mezarlığı su bastı

Mersin sahilinde de dalgalar etkili olurken, bazı bölgelerde dalgalar 2 metreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gece yarısına kadar Mersin geneli ile Adana kent merkezi ve Pozantı, Aladağ, Karaisalı ilçelerinde etkili olmasının beklendiğini belirtirken, sel ve su baskınları uyarısında bulundu.

Mersin'de mezarlığı su bastı

Mersin'de mezarlığı su bastı

Mersin'de mezarlığı su bastı

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