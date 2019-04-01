Mersin'de minibüs takla attı: 1 ölü var

Korkunç kaza, bu sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi.

TARIM İŞÇİLERİNE CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR YARALI

Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüsün şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.













