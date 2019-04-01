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Mersin'de minibüs takla attı: 1 ölü var

Kentin Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

DHA | 01.04.2019 - 10:16..
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Korkunç kaza, bu sabah saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi.

TARIM İŞÇİLERİNE CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR YARALI

Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüsün şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri  tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Mersin'de minibüs takla attı: 1 ölü var

Mersin'de minibüs takla attı: 1 ölü var

Mersin'de minibüs takla attı: 1 ölü var

Mersin'de minibüs takla attı: 1 ölü var

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