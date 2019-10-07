Mersin'de minibüs ve otobüs birbirine girdi: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus-Adana istikameti D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü civarında meydana gelen kazada, Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş.’nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

İKİ ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıktı. Kaza sonucu çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, ambulans ve emniyet güçleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri minibüste sıkışan bir yaralıyı çıkardı.

5 YARALI

Kazada; otomobil sürücüsü Saniye Ş., minibüs sürücüsü Şervan C. ile birlikte 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, Tarsus’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.















