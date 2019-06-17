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Mersin’de art arta motosiklet kazası can aldı

Biri motosiklet, diğeri tarım aracı ile olmak üzere meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 17.06.2019 - 08:50..
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ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi, Mut Silifke Karayolunda meydana gelen kazada, Ramazan Tekin yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, karşı yönden gelen İbrahim Türk idaresindeki motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI, ÖLDÜ

Kazada, her iki sürücü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Uğur Deveci yaralandı. Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Tekin kurtarılamadı.

Mersin’de art arta motosiklet kazası can aldı

AYNI GÜNDE 2 AYRI MOTOSİKLET KAZASI

Özköy Mahallesindeki kazada ise Kemal Y’nin (17) kullandığı 33 UY 334 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Abdullah Aydın yönetimindeki tak tak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

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