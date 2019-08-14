Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde Berdan Nehri Bolatlı Mahallesi yakınlarında 3 yakını ile birlikte arazi aracıyla nehir kıyısına gelen Ergün Alabaş, piknik yapıp, bir süre eğlendi.
Nehir debisinin yükselmesi sonucu çevresi sularla kaplanan 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı.
YARALANMADAN KURTULDULAR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, içinde 4 kişinin bulunduğu arazi aracını çelik halat bağlayarak, kıyıya çekti. Araçtaki 4 kişi, yaralanmadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.