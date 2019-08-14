taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5614
Euro
6.2245
Altın
1501.27
Borsa
99405.03
Gram Altın
268.618

Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

Piknik için arazi aracıyla Berdan Nehri kıyısına gelen 4 kişi, suların yükselmesi sonucu bulundukları yerde mahsur kaldı.

DHA | 14.08.2019 - 01:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde Berdan Nehri Bolatlı Mahallesi yakınlarında  3 yakını ile birlikte arazi aracıyla nehir kıyısına gelen Ergün Alabaş,  piknik yapıp, bir süre eğlendi.

Nehir debisinin yükselmesi sonucu çevresi sularla kaplanan 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı.

YARALANMADAN KURTULDULAR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, içinde 4 kişinin bulunduğu arazi aracını çelik halat bağlayarak, kıyıya çekti. Araçtaki 4 kişi, yaralanmadan kurtulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

28
Karabük'te çocuklar yangına neden oldu

Karabük'te çocuklar yangına neden oldu

17
Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

0
Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

Mersin'de nehir yükselince mahsur kaldılar

0
Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

0
ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir