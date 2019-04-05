Mersin'de odun yaptığı ağacın altında kalarak öldü

Telef olan ineği için gözyaşı döken Sabiha Nine

Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

Bedelliler çakı gibi asker oldu

Bir günde evinizi inşa eden 3 boyutlu yazıcı

1 Mehmed Paksu ile yeni kitabı Helal Aşk’ı konuştuk Hayatımız içinden soru ve sorunlarımıza, dini ve ahlaki açıdan bakarak yanıtlar getiren Sayın Mehmed Paksu ile yeni kitabı Helal Aşk üzerine konuştuk…

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...

3 Fener Rum Patriği Edirne'de ayine katıldı Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesindeki ayine katıldı.

4 Ahmedinejad: İran'da siyaset yapma imkanı kalmadı İran'ın dünyanın en özgür olması gerektiğini belirten Ahmedinejad, "Ülkenin iktidarını ellerinde bulunduranlar her siyasi düşünceye bir etiket yapıştırıyor." dedi.

5 Muhammed'in hayalleri evinin dışına taştı Ankara’da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katıyor.

6 Cem Karaca kimdir Tamirci Çırağı, Resimdeki Gözyaşları, Ceviz Ağacı, Bekle Beni ve daha sığdıramayacağım pek çok şarkının sesi, Cem Karaca’nın hayat hikayesidir…