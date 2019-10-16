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Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AA | 16.10.2019 - 08:04..
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Yangın, Mersin'in Erdemli ilçesinde gece 22.00 sıralarında, Gücüş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

VATANDAŞLAR DA EKİPLERE YARDIM EDİYOR

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 10 arazöz, 3 su tankı ile alevlere müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de destek verdi.

Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin çevrede bulunan ev ve hayvan barınaklarına sıçramaması için de büyük çaba sarf ediliyor.Yangın ile ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, alevleri kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı

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