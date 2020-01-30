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Mersin’de otomobil denize düştü

Mersin’in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 30.01.2020 - 19:33..
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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde, Oğuzhan Korkmaz (23) otomobiliyle deniz kenarına geldi.

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil kayalıkları aşarak denize düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Sahil Güvenlik personeli ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobili aradı. Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı.

Araç içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü -1

Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü -2

Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü -3

Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü -4

Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü -5

Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü -6

Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü -7

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