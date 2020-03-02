Mersin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketli saldırı sonucu, yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

G.Saray-G.Birliği maçı öncesi İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimizin ismi tek tek okundu. Taraftarlar ise "burada" diye bağırdı. O anlarda Linnes'in eşi Elisaabeth Haugen gözyaşlarını tutamadı.

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Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz

Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.