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Mersin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, kamyona çarparak takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı.

DHA | 02.03.2020 - 09:34..
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Mersin'in Tarsus-Adana otoyolunda Mustafa Akyol yönetimindeki 33 AK 945 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Kadir Havaslı yönetimindeki 80 FV 660 plakalı kamyona yandan çarptıktan sonra takla attı.

7 YARALI

Kazada; sürücü Akyol ile yanındaki Fatma Güzel, İbrahim Uysal, Efranur Erensayın, Derya Özal, Kumsal Bade Güzel ve Özlem Ender yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mersin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Mersin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

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