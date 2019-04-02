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Mersin'de otomobili çalıp yaktılar

Mersin’in Mut ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil, yakılarak kullanılamaz hale geldi.

İHA | 02.04.2019 - 09:54..
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Mersin Kale Mahallesi, Mut Kalesi arkasında park halindeki 33 U 8839 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, polisi ve Mersin Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerini aradı.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

"BENİM OTOMOBİLİMİN BURADA NE İŞİ VAR"

Yangın söndürüldükten sonra otomobilinin yandığını duyarak olay yerine gelen araç sahibi Musa Altıkat, hayretler içerisinde kalarak, "Benim otomobilin burada ne işi var. Buraya otomobilimi getiren ve yakan şahsın bulunmasını istiyorum." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de otomobili çalıp yaktılar

Mersin'de otomobili çalıp yaktılar

Mersin'de otomobili çalıp yaktılar


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