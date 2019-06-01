Mersin’de peş peşe kaza: 1 ölü

Bayram öncesi tatil için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Mersin'de de bir kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı kaza yaşandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İlk kaza, Kaleburcu Mahallesi’nde meydana geldi.

Çiftçi Ali Kaydeşen motosikletiyle kaza yapması sonucu Tarsus’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kaydeşen ilk tedavisinin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ali Kaydeşen sabaha karşı hayatını kaybetti.

DİREĞE ÇARPAN MİNİBÜSTEKİ 7 YOLCU YARALANDI

İkinci kaza Akşemsettin Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. 33 NZ 132 plakalı ticari minibüsünün sürücüsü Ahmet Ç., kavşağını geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederken aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu hafif yaralı olan 7 yolcu devlet hastanesine kaldırıldı. 7 yaralı tedavi olmasından sonra taburcu oldu.









