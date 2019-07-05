Mersin’de sahte rakıdan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Mersin'de alkol zehirlenmelerinde her geçen gün hastanelere başvuranların sayısı artıyor.
TEDAVİ ALTINA ALINANLARIN SAYISI 19 OLDU
Halen 16 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri devam ederken, dün bir, bugün de iki kişi daha sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla hastaneye başvurdu. Hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı 19’a yükselirken, olayın başından bu yana 8 kişi de tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.
6 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Öte yandan, sahte alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.