Mersin’de sahte rakıdan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

1 Peskov: S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin teslimatı ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

2 Dubai şeyhi BAE şeyhine taziyeye gitti Geçtiğimiz günlerde oğlunu seks partisinde kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhinin ziyaretine, Dubai şeyhi El Maktum gitti.

3 Emre Mor'un Galatasaray hayali Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, Fatih Terim ile görüşerek Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi. Ancak genç futbolcunun disiplinsiz davranışları Terim'i düşündürüyor.

4 Türkiye çalışmak istenen ülkeler sıralamasında 7'nci Yapılan anketten çıkan sonuca göre, mimari yapısı, iş ve özel hayatın ayrı tutulması gibi sebeplerle, dünya üzerinde farklı ülkelerde yaşamak ve çalışmak isteyenler için en iyi 7'nci ülke Türkiye.

5 Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa fosili bulundu Kayseri'de yamula Barajı yakınlarında 7,5 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosiline rastlandı.

6 Mobil ödeme pazarı, 2022 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacak Mobil ödeme pazarının önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.