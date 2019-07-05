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Mersin’de sahte rakıdan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle son 10 günde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düzenlenen operasyon sonucu ise 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 05.07.2019 - 15:23..
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Mersin'de alkol zehirlenmelerinde her geçen gün hastanelere başvuranların sayısı artıyor.

TEDAVİ ALTINA ALINANLARIN SAYISI 19 OLDU

Halen 16 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri devam ederken, dün bir, bugün de iki kişi daha sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla hastaneye başvurdu. Hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı 19’a yükselirken, olayın başından bu yana 8 kişi de tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.

Mersin’de sahte rakıdan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

6 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Öte yandan, sahte alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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