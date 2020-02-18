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Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu

Akdeniz ilçesinde, palyaçoluk yaparken bir kişi tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan genç, " Ailemi ben geçindiriyorum, ekmek paramı kazanıyorum." dedi.

DHA | 18.02.2020 - 15:17..
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 18 yaşındaki Bayram Aydemir, bir mağaza açılışında palyaçoluk yaparken kimliği belirsiz bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

Genç çocuk olayla ilgili konuşarak, kirada oturan ailesine yardımcı olabilmek için okuyamadığını, 4 yıldır da palyaçoluk yaptığını söyledi.

AİLESİNE DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Kirada oturan ailesine destek olabilmek 4 yıldır çalıştığını söyleyen Bayram, "Ben orada çocukları eğlendiriyordum. İşimi severek yapıyorum. Ailemi ben geçindiriyorum. Okumuyorum, eve katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyken bazıları beni anlamıyor, sinirli olup bana ağır sözler kullanıyor. Bundan sonra da aynı şekilde işimin başında olacağım. Ben bu işi severek yapıyorum. Çocukları eğlendirmek hoşuma gidiyor. İnsanlara biraz daha iyi yaklaşın. Benim görevim sadece çocukları eğlendirmek. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum." dedi.

Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu ViDEO

Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu

"ÇOCUĞUMU RENCİDE ETMESİNLER"

Nimet Aydemir ise oğlu ile gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun ekmeğinin peşinde olduğunu anlatan Aydemir, "Oğlum 4 yıldır bu işi yapıyor. Seveni de var, sevmeyeni de hepsine saygı duyuyorum, ama oğlumun ekmeği ile oynamasınlar. Eve katkıda bulunuyor. Çocuğumu rencide etmesinler." diye seslendi.

Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı

Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu

Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu

Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu

Mersin'de saldırıya uğrayan palyaço konuştu

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