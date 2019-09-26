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Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Saman yüklü kamyon alev aldı. Kamyondaki 5 kişi yangından yara almadan kurtuldu.

DHA | 26.09.2019 - 04:20..
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Mersin'de Tarsus ilçe merkezine hareket halindeki Emre Bobuşoğlu yönetimindeki 33 PM 465 plakalı saman yüklü kamyon, Alifakı Mahallesi yolunda kasa bölümünden alev aldı.

ALEVLER TÜM BALYALARI SARDI

Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü kamyonu durdurup diğer 4 çalışan ile birlikte yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler tüm saman balyalarını sardı. Sürücüyle çalışanlar samanları yola sererek söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun çalışma sonucu söndürülen yangının sigara izmaritinden kaynaklı çıktığı iddia edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı VİDEO

Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

Mersin'de saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı

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