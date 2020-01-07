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Mersin'de sel sularında eğlenen de var

Yağmur nedeniyle oluşan sel sularını fırsat bilen bir kişi, plastik leğenden tekne yaparak kendini akıntıya bıraktı.

İHA | 07.01.2020 - 19:36..
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Mersin'de iki gündür devam eden sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Şehri etkisi alan kötü hava şartlarını fırsata çevirip eğlence kaynağına çevirenler de var.

Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü VİDEO

METREKAREYE 165 KİLO YAĞMUR

Metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağmurun düştüğü Mersin'de, cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok evi de su bastı. Sel suları nedeniyle park halindeki çok sayıda araç sular altında kalarak hasar gördü. Bazı araçlar ise yoldaki su birikintileri nedeniyle arızalanarak ilerleyemedi

Sağanak yağış bir çok insan için olumsuzlukları beraberinde getirirken, bazıları için ise eğlence kaynağı oldu.

LEĞENDEN TEKNE YAPTI

Cep telefonu ile kaydedilen ve sanayi sitesi bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüde, bir şahıs soğuğa rağmen üzerini çıkarak sel sularında yüzdü. Plastik leğenden tekne yapan ve 'makarna' adı verilen yüzme aleti ile sel sularının oluşturduğu akıntıya kendisini bırakan şahıs, yağmurun tadını çıkardı.

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