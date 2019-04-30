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Mersin'de sevgili vaadiyle kandırıp fuhuş yaptırdılar

Genç kızları sevgili vaadiyle kandırıp fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

İHA | 30.04.2019 - 09:44..
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kızlara zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratını aldı.

SEVGİLİ VAADİYLE KANDIRDILAR

Kızları sevgili vaadiyle kandırıp, ardından zorla fuhuşa zorlayan kişileri takibe alan ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şahısların A.E., İ.K., M.G., Y.H. ve T.D. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine fuhşun yaptırıldığı merkez Yenişehir ilçesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından 'genç kızlara zorla fuhuş yaptırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden Y.H. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de sevgili vaadiyle kandırıp fuhuş yaptırdılar

Mersin'de sevgili vaadiyle kandırıp fuhuş yaptırdılar

Mersin'de sevgili vaadiyle kandırıp fuhuş yaptırdılar

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