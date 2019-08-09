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Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Tarsus ilçesinde 44 yolcu taşıyan yolcu otobüsünde, seyir halindeyken yangın çıktı.

AA | 09.08.2019 - 06:02..
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İçindeki 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

YOLCULAR ÇIKARILDI, ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI

Sürücünün otobüsü yol kenarına yanaştırmasının ardından yolcular tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinin ardından alevler aracı tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

"YANGIN TÜPÜ YETERSİZ KALDI"

Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün alev aldığını fark edince ilk olarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini belirtti.

Yangın söndürme tüpüyle aleve müdahale ettiğini vurgulayan Okçu, buna karşın çabasının yetersiz kaldığını anlattı.

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Bu arada, yaralananın olmadığı olay nedeniyle otoyolda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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