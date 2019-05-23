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Mersin'de sokak köpeğini bıçaklayıp ölüme terk ettiler

Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanarak, ölüme terk edildi.

İHA | 23.05.2019 - 13:57..
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Mersin'in Tarsus ilçesi Atatürk Parkı'nın içinde olan ve parkı ziyaret eden vatandaşlar tarafından oldukça sevilen sokak köpeği, bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

10 SANTİMLİK KESİĞİ DİKİLDİ

Parkın sevimli ve zararsız köpeği, sabah nöbete gelen güvenlik görevlilerince kanlar içinde bulundu. Güvenlik görevlisi N.Ş. tarafından bulunan Sultan isimli köpek, hemen Tarsus Köpek Bakımevi'ne götürüldü. Burada veterinerler tarafından tedavisi yapılan ve bıçak yarası nedeniyle yaklaşık 10 santimetre yırtığı bulunan köpeğin yarasına dikiş atıldı. Tedavisinin ardından yeniden alıştığı parka getirilen Sultan'ın, oldukça tedirgin olduğu ve insanlardan uzak durduğu gözlendi.

Sokak köpeğini bıçaklayarak, ölüme terk ettiler

Mersin'de sokak köpeğini bıçaklayıp ölüme terk ettiler

"KİM YAPTIYSA YANINA KALMASIN"

Hayvanı yaralı bulan güvenlik görevlisi N.Ş., "Sabah vardiyaya geldiğimde Sultan yara bere içindeydi, kanaması vardı. Arkadaşları arayıp veteriner sordum, daha sonra köpek evine götürdüm. Kim yaptıysa yanına kalmasın. Bunlar insan değil. Bu parkta her zaman hayvanlar gelir ama ilk defa böyle bir şey oldu." dedi.

Mersin'de sokak köpeğini bıçaklayıp ölüme terk ettiler

"İNSANLIKLA ALAKALARI YOK"

Park ve bahçeler çalışanı T.U. ise, “Sultan yaklaşık 5 senedir her gün bizle beraber, kendini bize çok sevdirdi. Başına ilk defa böyle bir olay geldi ve biz çok üzüldük. Hayvanlara böyle eziyet edenlerin insanlıkla alakaları yok. Bu masum hayvanın ağzı yok, dili yok. Buna işkence yapanlar insan olamazlar. Sultan'ı eski haline getirmek için arkadaşımla beraber elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Mersin'de sokak köpeğini bıçaklayıp ölüme terk ettiler

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