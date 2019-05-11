Mersin'de su sevinci

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi sakinleri, yıllardır suya kavuşmanın hayalini kuruyorlardı. Bu hayal 50 yıl sonra gerçekleşti.

SU MAHALLE HALKINI SEVİNCE BOĞDU

Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği, Çamlıbel Sulama Kooperatifi ve Devletin desteği ile dağlardan cazibeli sistemle getirtilen su mahalle halkını sevince boğdu.

DAVUL ZURNAYLA GÖBEK ATTILAR

75 yaşındaki Emine Özcan mahallelerine gelen suyu kutlamak için bir şarkı yazdı. Suyun başında davul zurna eşliğinde göbek atan mahalle halkı kimi zaman borudan akan suyun altına girerek sevinç gösterisinde bulundular.

ÇİFTÇİ POPÜLASYONU ARTACAK

Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Akdoğan, “Çiftçilerimiz suya kavuştu. Burada amacımız 5 bin dönüm araziyi üretime katarak bölge ekonomimize katkı vermektir. Buradaki çiftçilerimiz 300 yıl öncesine dayanan bir zaman diliminde tarımla uğraşmaktadırlar. Su olmayınca göç verilmiş. Artık köyden kente değil de kentten köye göç olacaktır. Burada çiftçi popülasyonu artacak, böylelikle dışarıda yaşayan vatandaşlarımız buraya gelerek tarımla uğraşarak bölge ekonomisine katkı verecektir. Bugün bayram günümüz bizim. Çamlıbel Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği olarak birlikte burada çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle eski Bakanımız Lütfi Elvan Bey’e yine Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, Valimiz, Kaymakamımız ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu iş gönül birliği ve el birliği ile gerçekleştirdik. Burada herkesin katkısı emeği ve payı var. Daha güzel günler Çamlıbel mahallemizi bekliyor. Çamlıbel Mahallemiz göç veren değil, göç alan mahallimiz olacak, tarımda ekonomi de çok söz sahibi olacaktır.” dedi.

Suya kavuşunca davul zurna çaldırıp göbek attılar VİDEO



50 YILDIR SU HASRETİ ÇEKİYORDUK

Çamlıbel Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özcan ise, “Köyümüzün geçmişi 300 yılla dayanıyor. 50 yıldır su hasreti çekiyoruz ve 2 yıldır su için çaba sarf ediyoruz. Devletimiz ve kooperatif üyelerimiz bu suya katkı vermiştir. Bu suda Çaltıbozkur köyümüzün de emeği var. Birilik ve Beraberlik içerisinde suyumuza kavuştuk. Bizim köyümüzden kente göç başlamıştı. Şimdi suyumuz geldi. Kentten köye göç başlayacak. Çamlıbel Mahallemiz 150 rakımdan başlayan 700 rakıma çıkan bir mahallemiz. 700 rakıma kadar yıllık üretim olabilir. Mutluyuz. Sevinçliyiz bize destek veren herkesten Allah razı olsun.” dedi.