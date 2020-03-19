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Mersin'de Suriyeli kadın altız bebek dünyaya getirdi

Suriyeli kadının dünyaya getirdiği altız bebekten, 5'i hayata tutundu.

İHA | 19.03.2020 - 10:04..
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Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan bir çocuk annesi İman Bayasah, altız bebeklere hamile olduğunu öğrenmesinin ardından, bebeklerini sağlıklı bir ortamda dünyaya getirmek için Mersin’de yaşayan ailesinin yanına geldi.

Doğum sancıları tutan anne, ambulans ile hastaneye getirildi.

3'Ü KIZ 3'Ü ERKEK BEBEKLERİ OLDU

Erken doğumla dünyaya gelen 3’ü kız, 3’ü erkek altızlardan 5’i yaşama tutunmayı başarırken, hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde kuvözde tedavileri devam ediyor.

Doktorların ve sağlık görevlilerinin üzerlerine titrediği bebeklerin sağlık durumlarının stabil olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 ay daha kuvözde kalacakları bildirildi.

Mersin'de Suriyeli kadın altız bebek dünyaya getirdi

"6 BEBEĞİMİZİ TEK TEK ÇIKARDIK"

Altızların doğumunu gerçekleştiren doktor, “Hastamız Suriyeli, İdlib’den gelen altız gebeliğe sahip, 27 haftalık bir gebeydi. Sancıları vardı, erken doğum eylemi başlamıştı. Muayenesini yaptık ve acil sezaryen kararı vererek doğumu gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 45 dakika sürdü. 6 bebeğimizi tek tek çıkararak yeni doğan uzmanımıza teslim ettik. Annenin genel sağlık tedbirlerini aldık. Anne de şu anda sağlıklı; ameliyatta ya da ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon olmadı, bugün evine taburcu ediyoruz.” dedi.

Mersin'de Suriyeli kadın altız bebek dünyaya getirdi

"HER KONTROLDE SAYILARI ARTTI"

Altızların Mersin’de yaşayan 30 yaşındaki dayısı Fuvez Beyyese, “Bebeklerin annesi çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. İkiz olabilir diyorduk ama altı olunca çok sevindik. Kız kardeşim gebe kaldığında İdlib’de yaşıyordu. Suriye’de ilk muayeneye gittiğinde birinci ayda ‘ikiz’ dediler. 15 gün sonra kontrole gitti ‘üç’ dediler. Her 10 günde bir artırdılar. En son ‘altız’ olduğunu söylediler. Kardeşim, Türkiye’deki hastaneler daha iyi olduğu için buraya gelmeyi talep etti ve Mersin’e getirdiler.” dedi.

Mersin'de Suriyeli kadın altız bebek dünyaya getirdi

"YEĞENİMİN GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Bebeklerin İdlib’de baba Ahmet Karkour ile birlikte yaşayan 1.5 yaşında bir ağabeyleri olduğunu belirten Beyyese, babasının ayağı kesildiği için hastanede yattığını, yeğenine komşuların baktığını belirterek, “Yanında dedesi, babaannesi, kimsesi yok. Yetkililerden  Suriye’deki 1.5 yaşındaki yeğenimin buraya getirilmesi için destek istiyoruz. Annesi oğlunu yanında görmek, çocuklarını birlikte büyütmek istiyor. Biz de çok istiyoruz, inşallah bize yardımcı olurlar."dedi.

Mersin'de Suriyeli kadın altız bebek dünyaya getirdi

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