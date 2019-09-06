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Mersin'de tamir için kuyuya inen işçi öldü

Mersin'de 49 yaşındaki işçi, tamir için indiği kuyuda su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

DHA | 06.09.2019 - 11:31..
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Mersin'in Gülnar ilçesinde arıza yapan motoru tamir etmek için kuyuya inen Ahmet Uzun (49), motordan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

DAR VE DERİN KUYUYA MÜDAHALE EDEMEDİLER

Bahçeye gelen komşuları Uzun'un kuyu kenarında çamaşırlarını görüp aramalarına rağmen bulamayınca, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kuyunun ağzının dar ve derin olması nedeni ile müdahale edemeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mersin'de tamir için kuyuya inen işçi öldü

İTFAİYE KUYUDAN ÇIKARDI

Mersin'den giden itfaiye ekipleri, kuyuya indi. Uzun'un cansız bedeni yapılan çalışmalar sonunda kuyudan çıkarıldı. Uzun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Mersin'de tamir için kuyuya inen işçi öldü

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