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Mersin'de tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

Mut ilçesinde tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 6 kişiden, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 07.11.2019 - 11:02..
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Ortaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gazinoda, tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kavgaya döndü.

TEKME VE YUMRUK ATTILAR

Gazinoya gelen M.U., H.U., F.G. , O.D., M.S. ve M.A.M. içeri girmek istedi. İşletme sahibi A.K., işletmeye giremeyeceklerini, alkol servisinin kapandığını söylemesi üzerine iş yeri önünde oturan Mehmet Uysal isimli şahsı aralarındaki tartışmanın ardından tekme ve yumrukla darbetti.

Mersin'de tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Mehmet Uysal, Mersin Şehir Hastanesi’ne buradan da özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisinin evinde devam etmesi için gönderilen Uysal, Elbeyli Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanınca götürüldüğü Mut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ZANLILAR TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Mehmet Elbeyli’yi darbeden zanlıların kimlikleri tespit edildikten sonra zanlıların peşine düşen Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.U., H.U., F.G., O.D., M.S. ve M.A.M'yi gözaltına aldı.

Mersin'de tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

3 TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen şahıslardan F.G., H.U. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.U., M.S. ve M.A.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

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