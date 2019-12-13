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Mersin'de tefeci 'Hanımağa' tutuklandı

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 12 kişiden 3 kişi tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla 6 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA | 13.12.2019 - 21:54..
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

OPERASYONDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda uzun süredir teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, başını 'Hanımağa' lakaplı T.T. isimli kadının çektiği tefecileri belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü kadın 12 kişiyi gözaltına aldı.

'HANIMAĞA' YAZILI PLAKET ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 adet başka şahıslara imzalatılmış senet, şahıslara verilen paraların not alındığı ajanda, mavi kutu içerisinde T.T.'nin fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde 'Hanımağa' yazısı bulunan plaket ele geçirildi.

Mersin'de tefeci 'Hanımağa' tutuklandı

12 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI, 9 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan aralarında T.T'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 6 kişi de emniyetteki ifadelerinin ardından bırakıldı.

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