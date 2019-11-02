Mersin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 2 aracın dün gece benzin dökülerek kundaklanmaya çalışılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri saptanan PKK yandaşı 9 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişinin ise arandığı belirtildi.
EVLERİNDE ARAMA YAPILDI
Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, kitap, yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.