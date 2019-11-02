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Mersin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

2 aracın kundaklama şüphelisi olarak, terör örgütü PKK yandaşı 9 kişi gözaltına alındı.

DHA | 02.11.2019 - 12:08..
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Mersin'de Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 2 aracın dün gece benzin dökülerek kundaklanmaya çalışılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet  Başsavcılığı soruşturma başlattı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri saptanan PKK yandaşı 9 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, kitap, yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

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