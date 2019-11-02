Mersin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Fatih Terim, Rizespor maçında alanını terk edip saha çizgisine bastığı için teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.

Dev kaya içerisinde bir ailenin olduğu eve düştü

Aralarında profesörün de bulunduğu mağdurları, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı.

"Evlilik, uzaktan akrabam olur." diyen oyuncu, kendi inançlarına denk gelen birini bulamadığı taktirde yeniden tek başına yürüyeceğini söyledi.

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Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ekim ayında yapılan ankete göre; AK Parti'nin oyu yüzde 41,9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 45,1. Erdoğan'ı ise Ekrem İmamoğlu takip ediyor.