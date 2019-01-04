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Mersin'de Toros Dağları eteklerinde 8 kişi mahsur kaldı

Toros Dağları eteklerindeki 1800 rakımlı Hacıalanı Mahallesine yolculuk halinde olan 8 kişi araçlarının kara kaplanması sonucunda ekipler tarafından kurtarılmayı bekledi.

DHA | 04.01.2019 - 14:32..
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Erdemli ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan, Toros Dağları eteklerindeki 1800 rakımlı Hacıalanı Mahallesi'ne giden 8 kişi, dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, mahalle yoluna ulaşıp, araçları kara saplanan kişileri kurtardı.

Mersin'de Toros Dağları eteklerinde 8 kişi mahsur kaldı

"KAR KALINLIĞI 1,5 METREYE ULAŞTI"

Kurtarılan kişiler araçlarıyla ilçeye döndü.
Mahsur kalanlardan Selçuk Gündoğdu, "Hacıalanı'na geldiğimizde şiddetli kar yağışı vardı. Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı ve araçlarımız kara saplandı. Kendi çabamızla bulunduğumuz yerden çıkamayınca belediyeyi arayarak kurtarmalarını istedik. Erdemli Belediyesi ekipleri gelerek bizi kurtardılar. Kardan bizi kurtaran ekiplere çok teşekkür ederiz" dedi.

Erdemli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği belirtildi. Yetkililer ilçe sakinlerini kar yağışına karşı uyardı.

Mersin'de Toros Dağları eteklerinde 8 kişi mahsur kaldı

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