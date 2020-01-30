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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.

İHA | 30.01.2020 - 04:27..
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Mersin'in Erdemli ilçesi Sanayi Kavşağında, Cahit Fındık yönetimindeki 33 VME 60 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 33 VKD 07 kamyonet çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cahit Fındık ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Fındık, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Fındık ve otomobilde bulunan yakınlarının misafirlikten döndüğü öğrenildi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

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