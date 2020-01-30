Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesi Sanayi Kavşağında, Cahit Fındık yönetimindeki 33 VME 60 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 33 VKD 07 kamyonet çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cahit Fındık ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Fındık, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Fındık ve otomobilde bulunan yakınlarının misafirlikten döndüğü öğrenildi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.