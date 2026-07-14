Mersin’de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza

Mersin'in Yenişehir ilçesi 3. Çevre Yolu’nda bir otomobil sürücüsünün yoğun trafikte araçlar arasında kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek ilerlediği anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, görüntülerde yer alan aracın plakası tespit edildi. Yapılan kontrollerde, otomobili kullanan kişinin R.Ö. olduğu ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARACI 60 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Ekipler tarafından R.Ö.’ye 170 bin lira idari para cezası uygulanırken kullanılan araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.