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Mersin'de tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte tren ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA | 22.09.2019 - 01:00..
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Yenice Mahallesi Yunacık Yolu üzerindeki hemzemin geçitte, 22.15 sıralarında Adana-Niğde istikametinde olan 63641 sefer sayılı olan yük treni, hemzemin geçitten geçişi sırasında Yunacık istikametinden gelen M.E.’nin idaresindeki 63 B 4554 plakalı araç ile çarpıştı.

Mersin'de tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.E. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.E., bebek B.E. ve K.B.E. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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