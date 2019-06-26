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Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

İlk kez kullanılan Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile araç sürücülerinin, uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa sürede belirlenecek.

İHA | 26.06.2019 - 17:18..
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UTC'nin test denetimleri, Mersin kent merkezindeki İsmet İnönü Bulvarı Park Kavşağı'nda gerçekleştirildi.

Kurulan denetim noktasında teste tabi tutulan sürücülerden alınan ağız içi sıvı örneği cihaza okutularak, kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Uygulama kapsamında denetlenen araç sürücülerinin testinde pozitif bulguya rastlanmazken, denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

5 BİN 167 TL CEZA KESİLECEK

Rutin alkol muayenesi sırasında, uyuşturucu kullanımının belirtileri olarak kabul edilen; talimatları anlamada güçlük çekme, tepkisizlik, sinirlilik, saldırganlık sergileyip, terleme, kaşıntı, gözlerde kızarıklık gibi durumlar gözlenen sürücüler UTC testine tabi tutulacak. Esrar, amfetamin, kokain, extacy gibi uyuşturucu maddelerin sonuçlarını gösteren cihazın pozitif rapor vermesi durumunda sürücülerin ehliyetine 5 yıl boyunca el konularak, 5 bin 167 TL idari para cezası kesilecek.

Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

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