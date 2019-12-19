Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Mersin'de narkotik ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Kente uyuşturucu getiren, satan, alan ve aracılık yapan şahısları, 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki olarak takibe alan ekipler, ilk aşamada belirli gün ve zamanlarda operasyonlar gerçekleştirdi.

SON DARBEYİ ŞAFAK OPERASYONU VURDU

Mersin merkezli 4 ilde, çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra 'Börü', 'Erez', 'Kanas', 'Çapkın' ve 'Mila' adı verilen 5 narkotik köpeğinin de katıldığı drone ve helikopter destekli 'Süpürme 3' operasyonunda, daha önce belirlenen merkez ilçelerdeki 10 mahallede bulunan adreslerde arama yapıldı.





14 TUTUKLAMA

Yapılan aramalarda 5 kilogram esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin ile 30 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14’ü tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



