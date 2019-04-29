Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bir evin mutfağında yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş halde esrar bulundu.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ilçeye bağlı bazı mahallelerdeki 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de arasında olduğu 500 polisin katıldığı "Süpürme" adı verilen operasyonda, narkotik dedektör köpekleri "Erez", "Tina", "Kanas" ve "Hernandes" ile evlerde ve çevredeki portakal bahçelerinde detaylı arama yapıldı.

UYUŞTURUCUYU EKMEK ARASINA GİZLEMİŞLER

Bir evin mutfağında yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş halde esrar bulundu, evlerde ise 2 tabanca, 2 kilogram esrar, av tüfeği ve mermileri, çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar satışa hazır eroin ele geçirildi.

19 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda, birbirleriyle iletişim halinde oldukları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.