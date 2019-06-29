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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şebekeye yönelik, 8 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına aldı.

İHA | 29.06.2019 - 17:43..
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Mersin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülnar ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şebekenin olduğu ihbarıyla harekete geçti.

8 AY TAKİBE ALINDILAR

Ekipler, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şebeke üyelerini 8 ay takibe aldı. Takipte, şüphelilerin Mersin'in Gülnar, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Anamur, Toroslar, Yenişehir ilçeleri, Antalya'nın Alanya ilçesi ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki adreslerde kenevir esrar maddesi yetiştirdikleri belirlendi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

39 kişilik şebekenin ürettikleri uyuşturucu maddeyi, Mersin kent merkezi ile ilçelerinde ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sattıkları tespit edildi.
Bunun üzerine Jandarma komando timi, 3 narkotik köpek timi ve 220 kişilik personel ile şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramada toplam 36 kilo 354 gram esrar ve 21 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi, 25 kişi ev ve iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gülnar ilçesine getirilip, sorgulanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

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