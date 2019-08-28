Mersin'de vatandaşlar bidonlarla su kuyruğunda

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni, Gedikpınarı ve Seyranlık mahallelerinde yaşayan vatandaşlar susuzluktan şikayetçi olduklarını belirterek, her gün bir litre su için 1 kilometre su kuyruğu oluşturduklarını belirttiler.

SU KAYNAĞI BAŞKA MAHALLEYE BAĞLANINCA SUSUZLUK OLUŞTU

3 ay önce Damlacık mevkisinde bulunan su kaynağının, başka bir mahalleye bağlanması ile bölgede susuzluk baş göstermeye başladı. Bölgenin tek Kavak Pınarı mevkisinde bulunan su ile idare etmek zorunda kalan mahalle halkı suyun yetersiz geldiğini ve her gün azaldığını belirttiler.

"SU KAYNAĞIMIZDAN MAĞDUR EDİLDİK"

3 ay önce mahallelerinden geçen suyun tekrardan mahallelerine geri verilmesini isteyen Bükdeğirmeni Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Garip Nahit Koçak, “Su kaynağımızdan mağdur edildik. 15 hanelik bir köye değişildik. Buradaki üyelerimiz ve üye olmayalar mağdur edildi. Bağ bahçelerimiz kurudu. 28 günde bir su sırası geliyor. Sulama ile içme suyunun debisi azaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

"DEREDE KAYNAK SUYUMUZ VARDI BAŞKA MAHALLEYE VERİLDİ"

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ise bahçelerinin kuruduğunu, suyu kullanma haklarının kendilerine geri verilmesini istedi.

Seyranlık Mahalle Muhtarı Veysel Yalçın ise, “Derede kaynak suyumuz vardı. Başka mahalleye verildi. Hayvanlarımız susuz kaldı. Göçler başladı. Hakkımızı istiyoruz” dedi.





























