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Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

DHA | 28.08.2019 - 19:45..
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Sebil Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde eşi ile birlikte oturan Cihan Gönendi, öğlenden sonra evinden dumanların yükseldiğini fark etti.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Gönendi, kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışırken, komşuları itfaiyeye haber verdi. Yangın bir süre sonra itfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Evin yanmasına çaresizlikle izleyen Cihan Gönendi'yi komşuları sakinleştirmeye çalıştı.Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralananın olmadığı ancak evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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