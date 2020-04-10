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Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişiye işlem yapıldı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden kişilere adli ve idari işlem uygulandı.

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Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişiye işlem yapıldı

Mersin'de jandarma tarafından, koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 130 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ 22 KİŞİYE CEZA

Yapılan açıklamaya göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma işlemleri ile ilgili olarak, 1 kişi hakkında adli işlem, 22 kişi hakkında idari işlem uygulanarak toplam 9 bin 232 para cezası kesildi.

Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişiye işlem yapıldı

PİKNİK ALANLARI İLE SAHİLLERDE BULUNAN KİŞİLERE 26 BİN LİRA CEZA

Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak 1.568 TL para cezası uygulandı. Mesire ve piknik alanları ile sahillerde uygulanan tedbirlere uymayan 53 kişi hakkında da toplam 26 bin 439 TL cezai işlem yapıldı.

Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişiye işlem yapıldı

FAZLA YOLCU TAŞIYAN 13 SÜRÜCÜYE DE CEZA UYGULANDI

Yüzde 50 kapasite yasağına uymayan 13 araç sürücüsüne ise 1.716 TL para cezası kesildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ekipleri tarafından ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden 270 kişi ikaz edilerek eve gönderilirken, 36 kişi hakkında adli idari işlem yapıldı.

Mersin'de yasakları ihlal eden 130 kişiye işlem yapıldı

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