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Mersin'de yaşlı kadını dolandırdılar

Yaşlı kadını arayan şahıslar, “Oğlun gözaltına alındı.Evdeki tüm değerli eşyaları kapıya gelecek polise teslim etmen gerekiyor.” diyerek dolandırdı.

İHA |
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Mersin'de yaşlı kadını dolandırdılar

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Dudu Atınç, dolandırıcıların hedefi oldu.

Telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, Atınç'ın oğlunun gözaltına olduğunu ve tüm parasını vermesi gerektiğini söyledi.

TÜM MAL VARLIĞINI DOLANDIRICILARA VERDİ

Çocuklarının kayınvalideleri ve kayınbabalarının isimlerine kadar her şeyi bilen dolandırıcılar, telefonda oğlunun sesini de dinletip, tam 3 saat boyunca konuştu.

Telefondaki şahsa inanan yaşlı kadın tüm mal varlığını dolandırıcılara kaptırdı.

"PENCEREDEN BİLE BAKMAMAMI SÖYLEDİLER"

Yıllar önce emekli polis memuru eşini kaybeden yaşlı kadın olayı anlattı.

Telefondaki kişinin kendisine bazı sorular sorduğunu söyleyen Dudu Atınç, “Bana, ‘Teyze biz polisiz. Oğlun gözaltında. Evde değerli neyin varsa onları incelemek için gelecek polise teslim etmen gerekiyor. Vermezsen oğlun 6 ay meslekten ihraç edilir’ dediler. Ayrıca kimseye söylemememi, komşulara haber vermememi, pencereden bile bakmamamı istediler.” dedi.

Mersin'de yaşlı kadını dolandırdılar

"HERŞEYİ BİLİYORLAR, DİREK EVİME GELDİLER"

Eşinin polis olması dolayısıyla bu tür durumlarda çok dikkatli olduğunu belirten yaşlı kadın, televizyonda sürekli bu şekilde dolandırılan insanların haberlerini izlediğini söylediğini de aktararak, “Başta inanmadım. Oğlumu aramak istediğimi söyledim. ‘Seni oğlunla konuşturalım’ diyerek, bana telefonda bir şeyler dinlettiler ama duymadım. Acaba kulağım ağır duyuyor, ondan mı duymadım diye düşündüm. Kızlarımdan biri İstanbul’da, diğeri Adana’da yaşıyor ve evliler. Kızlarımın kayınvalidelerinin, kayınbabalarının adını biliyor, ev adreslerini biliyor. Oğlumun adını, adresini, ne iş yaptığını, hepsini biliyor. Benim adresimi de biliyor. Direk evime geldiler, ben adres vermedim.” dedi.

Mersin'de yaşlı kadını dolandırdılar

"POLİS GELECEK, EVDE NE VARSA VER"

Kendisinden evde ne varsa istediklerini, döviz olup olmadığını sorduklarını belirten Dudu Atınç, “Bana, ‘Eve iki polis gelecek, sana anlatacaklar. Evde ne varsa ver. Polis gelecek, fazla bir şey bulursa seni gözaltına alırız’ dediler. Ben de ne varsa çıkarıp verdim. Benim evlendiğimden beri bileziğim vardı, o bileziğim, bir kolyem, 9 çeyrek altınım ve bin 50 lira para, hepsini verdim. Kapıdan aldılar, içeriye girmediler. Bu sırada telefondaki kişi de konuşmaya devam etti. Verdikten sonra da telefonla konuşmaya devam ettiler. Tam üç saat boyunca konuştular benimle. Sonra oğlumu aradım ve dolandırıldığımı anladım. O kadar inandırdılar ki beni, nasıl olduğunu anlamadım.” dedi.

Mersin'de yaşlı kadını dolandırdılar

"ANNEM MAĞDUR OLDU"

Üç kardeşin de nerede yaşadıkları, adresleri, meslekleri, yakın akrabalarını bildiklerini belirten yaşlı kadının oğlu Şükrü Can Atınç, olaydan hemen sonra polise başvurduklarını, dolandırıcının kamera kayıtları da bulunduğunu belirtti.

Atınç, “Annem mağdur oldu, başkası mağdur olmasın. Annem polis eşi, cin gibidir. Bir hafta önce annemi bu konuda uyardım, ‘Biri seni polisim diye ararsa telefonu kapat, konuşma bile’ dememe rağmen bu olay olduysa belki birçok insanı da kandırırlar. Başkaları kanmasın, yazık, günah. Bu kadar bilgiyi nasıl biliyorlar merak ediyorum. Bütün aileyi biliyorlar, sanki nüfustan almışlar. Eğer devletin içinde sızmış insanlar varsa bu çeteyle bağlantılı, ortaya çıksın istiyorum. Amacımız bu.” dedi.

Mersin'de yaşlı kadını dolandırdılar

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