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Mersin'de yaşlıları dolandıran kadın tutuklandı

Mersin'de Ş.E. ile M.Z.'yi dolandıran Ç.A., çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunarak cezaevine gönderildi. Ancak genç kadın, gazetecilere görüntü vermemek için elinden geleni yaptı.

İHA | 11.05.2019 - 09:43..
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Mersin'de 68 yaşındaki Ş.E. ile M.Z. isimli vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne gelerek bir kadının, ceplerindeki cüzdanları alarak içinde bulunan 2 bin lira, 185 dolar, kimlik, banka kartları ve engelli kartının çaldığı ifade ederek şikayetçi oldu.

Mersin'de yaşlıları dolandıran kadın tutuklandı

İNCELEME YAPILDI

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, verilen ifade doğrultusunda olayın olabileceği yerlerde inceleme yaptı. Bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüpheli şahsın 35 yaşındaki Ç.A. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda kadını yakalayarak, gözaltına aldı.

Mersin'de yaşlıları dolandıran kadın tutuklandı

KADIN TUTUKLANDI

Emniyete getirilen kadın, müştekiler tarafından da teşhis edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"NE ÇEKİYORLAR"

Emniyet çıkışında kendisini çeken gazetecileri görünce önce kendini yere atmaya kalkan kadın, ardından yüzünü saçlarıyla kapatarak tepsi gösterdi. "Ne çekiyorlar" diyen kadın, "Bunlar ne çekiyor. Allah için çekmeyin. Bunlar niye çekiyorlar. Allah için çektirmeyin." dedi.

Mersin'de yaşlıları dolandıran kadın tutuklandı

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