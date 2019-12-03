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Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mersin'de jandarmanın gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişiler arasında 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 03.12.2019 - 09:35..
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Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda da bir dizi operasyonlar gerçekleştiriliyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, DEAŞ terör örgütü içesinde faaliyet yürüten şahısların olduğunu tespit etti.

Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 GÖZALTI

Bunun üzerine Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

2 TUTUKLAMA

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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