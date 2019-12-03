Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda da bir dizi operasyonlar gerçekleştiriliyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, DEAŞ terör örgütü içesinde faaliyet yürüten şahısların olduğunu tespit etti.

6 GÖZALTI

Bunun üzerine Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

2 TUTUKLAMA

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.