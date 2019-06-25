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Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Dün bir yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin ağır yaralandığı kazada gözaltına alınan minibüs sürücüsü cezaevine gönderildi.

DHA | 25.06.2019 - 14:31..
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Suriyeli 12 tarım işçisini 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüyle taşıyan Ahmet Çiftçi, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçide geldiğinde, yük trenini görmesine rağmen karşıya geçmek istedi.

Bu sırada Ulukışla-Adana seferini yapan makinistler Müslüm A. ve Ali A. yönetimindeki 22218 sefer sayılı yük treninin geldiğini gören Çiftçi, minibüsten inip, yoldan kaçtı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 AĞIR YARALI

Tren ise yolcuların kaçamayıp, içinde kaldığı minibüse çarptı. Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan yola savrulan Vakha Aksat (17) adlı kadın işçi, trenin altında kalarak, yaşamını yitirdi ve 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Vakha Aksat'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

GÖZALTINA ALINAN MİNÜBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası olay yerinde gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Makinistler Müslüm A. ve Ali A. ise dün sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Makinistlerin ifadelerinde; minibüsün geçitte durduğunu, fren yapmalarına rağmen treni durduramadıklarını, minibüsteki yolcuların kaçma girişiminde bulunmadıklarını söyledikleri öğrenilmişti.

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

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