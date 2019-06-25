Mersin'deki feci tren kazasında 1 tutuklama

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması geçirdi

1 Kemal Kılıçdaroğlu: Mazbatayı verecekler CHP Lideri, AK Parti'nin YSK'ya yeniden başvurması durumunda buna itiraz etmeyeceğini söyledi.

2 Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasını giydi Daha önce Trabzonspor ve Bursaspor formaları giyen ancak beklentileri karşılayamayan Yusuf Erdoğan, Galatasaray'la anlaştı. Değişmesi beklenen yabancı kuralı, bu transferde etkili oldu.

3 2B arazileri için ek süre 2/B arazileri için belirtilen süre 16 Aralık 2019’a uzatıldı.

4 LGS'den 500 tam puan alan öğrencinin başarı öyküsü Tokat'ta, LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Sude Ceylan, dersi derste dinleyerek hazırlandığını, hiçbir özel ders takviyesi almadığını söyledi.

5 Defalarca ölümden dönen adam: En büyük hastalık stres Manisa'da yaşayan 56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirirken hayatını keçi sütüne ve zeytinyağına borçlu olduğunu ifade etti.

6 Defalarca ölümden dönen adam: En büyük hastalık stres Manisa'da yaşayan 56 yaşındaki Nail Yavuz, 2007 ile 2019 yılları arasında 25 defa kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 kez felç geçirirken hayatını keçi sütüne ve zeytinyağına borçlu olduğunu ifade etti.