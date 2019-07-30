Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen 8'inci sınıf öğrencisi down sendromlu Musa; aldığı bir yıllık eğitimle Kur'an okumayı öğrendi.

Babası ile sık sık gittiği camide cemaatin takdiri toplayan Musa Alan, bir süre sonra müezzinlik yapmaya, ezan okuyup kamet getirmeye başladı.

Musa, şimdilerde ise babasının verdiği Kur'an kursuna katılarak yaşıtlarına İslam'ı anlatıyor. Çeşitli dua ve sureleri Arapça okuyarak ayetlerin anlamlarını açıklayan Musa, namaz kılmanın dindeki önemini vurguluyor. Musa'nın bu başarısından etkilenen engelli çocuk sahibi aileler, evlatları ile birlikte Musa'yı sık sık ziyaret ediyor.

Mersin'deki Kumluk Cami'nin down sendromlu müezzini Musa ViDEO

"ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

Arkadaşları ile birlikte güzel bir ortam oluşturduklarını belirten Musa Alan, "Kur'an okuyoruz, namazı anlatıyoruz, peygamberimizi anlatıyorum, çocuklara ders veriyorum. Bugün namazı anlattım, Kur'an okudum, Duha suresini okudum, Yasin suresini okudum. Öğrencilerim beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum." dedi.

Babası Mahfuz Alan ise Musa'nın, aldığı dini eğitimle birçok insana örnek olduğunu belirterek, "Musa, camimize gelen bütün çocuklarımıza örnek oldu. Onlara Kur'an dersi veriyor, namazın önemini anlatıyor ve en önemlisi birbirlerini seviyorlar. İyi bir arkadaşlık kuruldu. Türkiye'nin her tarafından bizi arıyorlar. Kimisi Musa'yı ziyarete geliyor, özellikle camiye. Engelli çocuğu bulunan bütün aileler bizi aradı. Sosyal medya üzerinden çok güzel yorumlar yaptılar." diye konuştu.

'KARANLIK DÜNYAMA IŞIK OLDU'

Engelli çocuğu bulunan anne-babalara umut olmayı amaçladıklarını da aktaran Mahfuz Alan, şunları söyledi:

"Amacımız engelli ailelerinin derdine derman olmak. Bir nebze dahi olsa onların sıkıntısını gidermek, anne ve babalara bir nebze dahi olsa nefes aldırmak. Burada Kur'an'ın şifası çok önemli. Geçen down sendromlu bir kızı olan öğretmenimiz geldi ve şunu söyledi; 'Musa benim karanlık dünyama bir ışık oldu.' Bu bizim için mutluluk verici. Çocuklarımızı Kur'an ve namaz ile buluşturalım, Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir."









