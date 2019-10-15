Mersin'deki orman yangınlarının büyümesine izin verilmedi

Mersin'in Mut ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 7 hektarlık alan zarar görürken, çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Mersin'deki orman yangınları büyümeden söndürüldü.VİDEO

7 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Mut ilçesi Çağılpınar mevkisindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mut Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri ve bir helikopterle alevlere müdahale edildi.Büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ve ladin ormanı zarar gördü.

Silifke ilçesinin Işık mevkisindeki kızılçam ormanında da yangın çıktı. Ekiplerin 8 arazöz, 3 su tankıyla müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle 2 hektarlık alanda zarar oluştu.