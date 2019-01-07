Mersin'deki tarihi su sarnıcının bakımsız hali

İlçe merkezinde tarihi Silifke Kalesi eteğindeki Tekir Ambarı'nın bakımsızlığı nedeniyle şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden konuya bir an önce el atmalarını, gerekli restorasyonun yapılarak burasının turizme kazandırılmasını talep ediyor.

ANADOLU SARNIÇ MİMARİSİNİN AZ GÖRÜLEN ÖRNEĞİ

Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma 10 bin metreküp kapasiteli, 46 metre uzunluğu, 23 metre genişliği ve 14 metre derinliği olan tarihi sarnıç, Anadolu sarnıç mimarisinde örneği az görülen yapısı ile dikkat çekiyor. Duvarlarının, sızıntıları önlemek ve ayrıca anıtsal bir özellik vermek için düzgün kesme taşlarla desteklendiği sarnıcın; uzun kenarında 8, kısa kenarında ise 5 yuvarlak kemerli niş bulunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret için geldiği tarihi ambarın, içler acısı durumundan rahatsız olan vatandaşlar, bu tarihi yapının bir an önce onarılarak, bölge turizmine kazandırılmasını istiyor.

"BAKIMA İHTİYACI VAR"

Fotoğrafçı Suha Nural, Tekir Ambarı’nın restorasyonunun ardından ilçe turizmine de büyük bir katkı vereceğini dile getirerek, "Tekir Ambarı bugüne kadar iyi korunmuş. Taş kesmelerden oluşan sarnıç bakımsız kalmış, mezbelelik halde. Acilen bakıma ihtiyacı var. Bu su sarnıcı 46 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde, mutlaka görülmesi gereken çok farklı bir su sarnıcıdır. Çünkü örneği az bulunuyor." dedi.

"TURİZME KAZANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Silifke bölgesine doğa ve trekking gezileri düzenleyen Yasin Bulundu da, Tekir Ambarı’nın bakımsızlık nedeni ile adeta kaderine terk edildiğini belirterek, "Tarihi çok eskilere dayanan, Romalılardan kalma Tekir Ambarı’nın, bir önce restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Tekir Ambarı yıllardan beri atıl bir durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın biran önce burasının restorasyonunu yaptırmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan biri olarak burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.