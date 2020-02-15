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Mersin'deki tefeci operasyonu: 10 tutuklama

Tefecilik yoluyla milyonlar kazanan ve 123 vatandaşı mağdur eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 15.02.2020 - 10:28..
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Mersin'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik ve pos tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu, 51’i Mersin’de, 9’u Adana, Şanlıurfa ve Tarsus ilçesinde olmak üzere 60 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'deki tefeci operasyonu: 10 tutuklama

123 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER

Şüphelilerin, tefecilik yoluyla 123 şahsı mağdur ettikleri ve bu işlemlerden 4 daire, bir araç ve 6 milyon 450 bin lira haksız menfaat sağladıkları, 3 yıllık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 94 milyon 850 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi.

Mersin'deki tefeci operasyonu: 10 tutuklama

10 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 kişiden 10'u tutuklanırken, 25'i adli kontrolle, 2 kişi ise savcılıkta ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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