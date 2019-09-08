Mersin'deki yol süpürme aracını kadın kullanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü personeli olarak görev yapan 34 yaşındaki Ayşe Durmuş, kent genelinde hizmet veren toplam 15 yol süpürme aracının şoförleri içerisindeki tek kadın şoför olarak dikkat çekiyor.

KADINLAR ARASINDA YAYGINLAŞMASINI İSTİYOR

Bu işin kadınlar arasında yaygınlaşmasını istediğini belirten ve kadınların istedikleri zaman yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Durmuş, 'Acaba bu araçları sürebilir miyim, süremez miyim?' diye arkadaşları ile konuşurken cesaret bulduğunu ve bunun üzerine ehliyet almaya gittiğini söyledi.

İZMARİT PARÇASI BİLE BIRAKMIYOR

Evine gösterdiği özenin ve titizliğin aynısını kente de gösterdiğini söyleyen Durmuş, yeri geldiğinde tek bir izmarit parçasının bile peşinden koşturduğunu dile getirdi. Sabah saatlerinde ilk olarak kapalı otoparka giden ve süpürme aracını çalıştıran Ayşe Durmuş, akşam mesai bitimine kadar şehri pırıl pırıl yapmak için çabalıyor.

ŞEHRİ ÇİÇEK GİBİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Taş Bina çevresi, Ulu Cami civarı ve duraklarda temizlik çalışmalarını yapan ve mesai arkadaşları tarafından Ayşe Abla olarak hitap edilen Ayşe Durmuş, şehri adeta çiçek gibi güzelleştiriyor. İşe başlama hikayesini anlatan Durmuş, aslında her şeyin bir şaka üzerine geliştiğini söylüyor.

ŞAKA İLE BAŞLADI

Durmuş, "Normalde 1,5 yıllık bir şoförlüğüm vardı. Bina temizlik personeliydim. ‘Ben bu arabaları süremez miyim?’ dedim. Çok sevdiğim ağabeylerim ‘Olabilir, neden olmasın’ dediler. Ben de onların verdiği ilhamla, gittim ehliyetimi aldım, geldim önlerine koydum. Bir şaka ile başladı ama gerçek oldu." dedi.

GÜZEL TEPKİLER GELİYOR

İnsanlardan gün içerisinde çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Durmuş, "İşimi çok seviyorum. Gün içerisinde çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. İnsanlar kadın olduğumu gördükleri zaman çok farklı yaklaşıyorlar. Güler yüzlüler, ‘Helal olsun, bir bayanın öyle bir iş yapması ne güzel’ diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyorum. Normal ev temizliği gibi oluyor bazen. Tek bir izmaritin arkasından bile koşuşturabiliyorum araçla." diye konuştu.

EVİ GİBİ GÖRÜYOR

Kenti adeta kendi evi gibi gördüğünü ve o titizlik ile çalıştığını kaydeden bir çocuk annesi Durmuş, "Kenti evim gibi görüyorum. Duraklara gidiyorum. Çavuşum nerelere derse, oralara gidiyorum. Aynı zamanda ev hanımıyım. Gerçekten de bu işi yapmam gerekiyor. İşimi seviyorum. Temizliği normal şartlarda zaten çok seviyorum. Önce elle temizliyordum, şimdi araba ile temizliyorum. Daha konforlu. Mersin’i de evim gibi gördüğüm için daha titizlikle temizliyorum. Bir kadının elinin değmesi daha farklı oluyor. O yüzden kentimi evim gibi seviyorum. İşimi de çok seviyorum." dedi.

"60 ERKEĞİN İÇİNDE EHLİYET ALAN TEK KADIN BENDİM"

Yol süpürme aracı belgesi almaya gittiğinde insanların bir kadının o aracı kullanacak olmasından dolayı şaşkınlık yaşadığına dikkat çeken Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belgeyi almak için eşim benim adıma kaydolmuştu. Sınav günü gittiğimizde herkes eşim sınava girecek zannediyordu. 50-60 erkeğin içerisinde tek kadın ben olunca şok olmuşlardı. ‘Siz mi gireceksiniz?’ demişlerdi. ‘Evet, ben gireceğim olamaz mı?’ dedim. ‘Olabilir’ dediler. Türkiye’de zaten 3 yerden alınabiliyordu belge. Bana ‘İlksiniz’ dediler ve benim orada daha çok hoşuma gitti. Kursa da kızım ve eşimle birlikte gitmiştim. İlk sınavımda da aldım ehliyeti çok şükür. Bu şekilde Türkiye’de belgeli olarak ilk benim diye biliyorum. Mersin’de de ilk benim zaten. İnşallah devamı da gelir. Kadınların yapamadığı bir şey yoktur. Yeter ki istesinler. Gerçekten de istesinler, yapamayacakları hiçbir şey yok. Ben sadece kadınlara bunu söylüyorum."