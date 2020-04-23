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Mersin’den İstanbul'a 100 ton limon gönderildi

Koronavirüs sürecinde üreticiler için harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesinin aracı olmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, üreticilerden satın aldığı 100 ton limon yola çıktı.

İHA |
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Mersin’den İstanbul'a 100 ton limon gönderildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüs salgını sürecinde zor günler yaşayan üreticilere destek olmak amacıyla yeni bir girişim başlattı.

Özellikle limon üreticilerinin yardım talep etmesiyle belediyelere, üreticiyle aralarında köprü vazifesi görebileceğini duyuran Seçer’e ilk cevap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dan geldi. İmamoğlu, İstanbullulara dağıtmak üzere Mersinli üreticilerden 100 ton limon satın alırken, limonlar bugün itibariyle tırla yola çıktı.

Mersin’den İstanbul'a 100 ton limon gönderildi

"LİMON ÜRETİCİLERİMİZ YARDIM İSTEDİ"

Başkan Seçer, yeni girişimle ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Limon üretiminde oldukça iddialı bir kent olan Mersin’de, Türkiye limon üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştiğini vurgulayan Seçer, “Pandemi sürecinde ihracat yasaklandı. Limon üreticileri depolarına koydukları limonu pazarlama sıkıntısı yaşıyorlar. Bunun iç piyasada tüketilmesi gerekiyor. Ancak, sokağa çıkma yasakları ve karantina tedbirleri iletişimi, ulaşımı, halde alışverişi sorunlu hale getirdiği için limon fiyatlarında da önemli bir düşüşü meydana geldi. Üreticilerimiz bu konuda benden yardım istediler. ‘Üretim yaptığımız limonları satamıyoruz, pazar bulamıyoruz bize yardımcı ol’ dediler. Biz de İstanbul, Ankara, diğer metropol belediyelerimize, ihtiyaçları durumunda limon temin edebileceğimizi duyurduk. Onlar da bu konuyu değerlendirdiler. İlk cevap İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Mersinli üreticilerin ürettiği limonlardan 100 ton sevk ediyoruz. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, bu zorlu süreçte yurttaşlara bu limonları bedelsiz olarak dağıtacak. Umut ediyorum diğer belediyelerimizden de talep devam eder, biz de burada üreticilerimizin elinde kalan limonları onlara göndeririz, onlar da yurttaşlarımıza ulaştırırlar” dedi.

Mersin’den İstanbul'a 100 ton limon gönderildi

"ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ ARASINDA KÖRPÜ OLDUK"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu konuda bir köprü olduğunu belirten Seçer, “Biz bir anlamda tüketici ile Mersinli üreticiler arasında bir köprü oluşturuyoruz. Talepler doğrultusunda, depolarda ürün olduğu, bizden yardım istendiği sürece bu görevimizi yerine getiririz” diye konuştu.

SIRADA ÇİLEK, CAN ERİK VE KAYISI DA VAR

Tek sorunun limonda yaşanmadığına dikkat çeken Seçer, “Sadece limonla bitmiyor. Mersin, tarımsal üretim, hele de meyve ve sebze üretimi açısından çok zengin bir kent. Bu süreçte de ürünlerin pazarlanması konusunda önemli sıkıntılar yaşanacağını görüyoruz hep beraber. Burada yine biz üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Anamur’dan, Silifke’den çilek üreticileri bizimle iletişim kurdular, benimle de görüştüler, bu konuda bizden destek istiyorlar. Ayrıca Mut’ta erik üreticileri, şu anda orada turfanda can erik hasadı yapılmak üzere, hemen daha sonra Mut kayısısı devreye girecek. Bunların pazarlanmasının da sorunlu olacağı görülüyor. Şimdiden bunu da gözlemlemek lazım. Biz yine belediyelerimizle bu ürünlerimizin pazarlanması konusunda diyaloglarımızı, ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Arada köprü görevi görmeyi sağlayacağız. İnşallah bu sorunlu günlerin aşılmasında üreticilerimize bir nebze olsun desteğimiz olur” ifadelerini kullandı.

Belediyelere çağrıda da bulunan Seçer, “Tüm belediyelerimizin bu ürünlerle ilgili talepleri olması durumunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yardımcı olabiliriz” şeklinde konuştu.

Mersin’den İstanbul'a 100 ton limon gönderildi

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