taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9336
Euro
6.5603
Altın
1562.05
Borsa
122540.22
Gram Altın
298.045
Bitcoin
49854.1

Mersin'in Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

İHA | 24.01.2020 - 05:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan ve Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan  Sertavul Geçidi, gündüz saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi.

KARAYOLALRI EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Yapıntı Mahallesi Şimşek Tesisleri'nde yolu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Mersin'in Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Mersin'in Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

İlginizi Çekebilir
Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı
Adanada ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri rüzgarın yönüne göre soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Merkel, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi
Merkel, Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.
Gaziosmanpaşa'daki yangında 12 kişi dumandan etkilendi
5 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi, apartmandan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

78
Merkel, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

Merkel, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

16
Fransız bakan polislerin şiddet uyguladığını kabul etmedi

Fransız bakan polislerin şiddet uyguladığını kabul etmedi

5
Aydın'da küle dönen evde 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

Aydın'da küle dönen evde 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

0
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

0
Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

1
Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı

Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir