Mersin'in Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan ve Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi, gündüz saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi.

KARAYOLALRI EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Yapıntı Mahallesi Şimşek Tesisleri'nde yolu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.