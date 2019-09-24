Mersinli bateristin rekor denemesi yarıda kaldı

Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine, 20 Eylül'de Kültürpark içerisindeki Side Harabeleri'nde başladı.

UNVANI GERİ ALMAK İÇİN SAVAŞTI

2003 yılında 42 saatlik kırdığı bateri çalma rekorunu Kanadalı bir bateriste 134 saat 5 dakika ile kaptıran ve bu unvanı geri almak için harekete geçen Oktay Kızılkaya, Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle Mersin’i dünya gündemine taşıdı.

71 SAAT ÇALABİLDİ

160 saat bateri çalma rekor denemesi sırasında Kızılkaya, kol ve bacaklarında oluşan şişme sonrası Mezitli Belediyesi sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Kontrol sonrası Kızılkaya ve ekibiyle birlikte yapılan toplantıda, rekor denemesinin yarıda bırakılması yönünde öneri getirildi. 71 saat aralıksız bateri çalan Kızılkaya, duygusal anların yaşandığı görüşme ile rekor denemesini bıraktı.

"ÇOK BÜYÜK UMUTLARLA BAŞLADIK"

Bateri çalmayı bırakmasının ardından bir açıklama yapan Oktay Kızılkaya, "Çok büyük umutlarla başladık ama olmadı. Buradan rekor kırarak ayrılmak isterdim ama maalesef olmadı. Destek veren herkese teşekkür ederim.” dedi.

"SAĞLIK DAHA ÖNEMLİ"

Kızılkaya’ya teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "İsterdik k; Oktay Kızılkaya arkadaşımız daha önce olduğu gibi 160 saati tamamlayarak, rekor kırsın. Ancak her şeyden önce önemli olan sağlıktır. Böylesi sağlık sorunları yaşadığı bir ortamda devam etmesine izin veremezdik." diye konuştu.