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Mert Fırat tarihi canlı yayına süre eleştirisi yaptı

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat, dün Binali Yıldırım'la canlı yayına katılan Ekrem İmamoğlu'nun ek süre istemesini değerlendirdi.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 16:13..
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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri kapsamında canlı yayına katılan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, tüm Türkiye'yi ekran başına topladı.

Etkileri hala devam eden program için sanat dünyasının ünlü isimleri de fikirlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Mert Fırat ise yaptığı paylaşımlarla öne çıktı.

"ALIRIM BİR 15 SANİYE DAHA"

Dün yayınlanan canlı yayında Binali Yıldırım'ın birkaç kez Ekrem İmamoğlu'nun sözünü yarıda kesmesi üzerine CHP'nin başkan adayı, moderatör İsmail Küçükkaya'dan ek süre talebinde bulundu.

İmamoğlu'nun ek süre taleplerine değinen Mert Fırat, sosyal medya üzerinden, "Hakkını aramayı refleks haline getirmeden ne kendinin, ne başkalarının hakkını koruyabilirsin! Alırım bir 15 saniye daha" ifadelerini kullandı.

Mert Fırat tarihi canlı yayına süre eleştirisi yaptı

"YILDIRIM'A BU İHANETTİR"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin billboardlara astığı "İstanbul'a hizmet israf değildir" ifadelerinin yer aldığı kampanya afişlerini eleştirdi.

Fırat, "Birileri Binali beyin kuyusunu kazıyor yoksa başkan olsa bile belediye imkanlarını, yani halkın parasını kullanarak kampanya yapmanın suç olduğunu çok iyi bilir. Bu afiş-bilbordlardan binlerce var. Daha dün “Particilik hiçbir zaman yapmadım” diyen Binali Yıldırım’a bu ihanettir." dedi.

Mert Fırat tarihi canlı yayına süre eleştirisi yaptı

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