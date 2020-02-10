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Merve Özbey evlendi

Merve Özbey, nişanlısı Kenan Koçak ile dünya evine girdi.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 07:38..
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi.

600 BİN TL'LİK DÜĞÜN

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Çift, İStanbul2un en elit otelinde hayatlarını birleştirdi. Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü çift, 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.

Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. İkilinin heyecanı objektiflere böyle yansıdı.

Merve Özbey evlendi

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