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Merve Özbey'in kına hazırlığı

Şarkıcı Merve Özbey, ocak ayında gerçekleşecek kınası için şimdiden hazırlıklara başladı.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 14:23..
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Uzun bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşan kına gecesi için ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bu konudaki heyecanını paylaşan Özbey, “Allah bi hazırlıklar bi hazırlıklar… Ocakta olacak kına için daha koca 3 ay var, herkes diyor ki ne kaldı canım gelmiş bile.” yazdı.

DEMET AKALIN YORUM YAZDI

Özbey’le samimi bir dostluğu olan Demet Akalın, meslektaşının bu sözlerine “Hay Allahım, o minicik korkak ürkek kız evlenecek ve ben bunu görecek miyim?” satırlarıyla yanıt verdi.

Merve Özbey'in kına hazırlığı

Merve Özbey'in kına hazırlığı

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